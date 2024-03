Dakota Johnson critica 'Madame Teia':'Nunca mais farei algo assim'

A modelo pontua que depois de aceitar participar do filme, o longa sofreu grandes mudanças que estavam foram de seu alcance. "Às vezes, nesta indústria, você assina algo, e é uma coisa e, à medida que você faz isso, torna-se uma coisa completamente diferente, e você fica tipo: 'Espere, o quê?'."

"Você se incomoda ao ver comentários desagradáveis?", questionou o repórter. "Não estou surpresa que isso tenha acontecido", rebate Johnson. Não é agradável fazer parte de algo criticado, mas compreendo."

É tão difícil fazer filmes, e nesses grandes filmes que são feitos - e isso está começando a acontecer até com os pequenos, que é o que realmente me assusta - as decisões são tomadas por comitês, e a arte não vai bem quando é feito por comitê. Você não pode fazer arte baseada em números e algoritmos.

Além de criticar produções artísticas feitas com base em métricas, ela apontou que executivos subestimam a inteligência do público. "O público sempre é capaz de farejar besteiras."