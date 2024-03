Cissa diz não sentir ódio de assassino do filho e esperava pedido de perdão

Cissa Guimarães afirmou que nunca sentiu ódio do responsável por matar seu filho, Rafael Mascarenhas, atropelado em 2010, mas disse ter mágoa pelo fato de o assassino, Rafael de Souza Bussamra, e seus familiares não terem pedido a ela perdão pelo ocorrido.

O que aconteceu

Guimarães afirmou que perder um filho "é a pior dor do mundo", mas que isso não a fez sentir ódio por Bussamra. "Vou dizer a verdade e espero que todos acreditem: ódio eu nunca senti e eu computo muito isso a energia de luz do Rafael. Essa família nunca me procurou, a mãe desse rapaz nunca me procurou, o pai estava presente no julgamento e não teve coragem de me olhar... Eu esperava no mínimo um pedido de perdão, mas eu procuro exercer sempre o perdão, porque criei uma realidade para mim em que não perdi, só ganhei o meu filho. Ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano, desse amor que eu só posso agradecer, porque se ele não tivesse vindo ao mundo eu não saberia como era". As declarações foram em entrevista ao programa Dando a Real.

Apresentadora também disse acreditar que Bussamra não saiu de casa com o intuito de matar seu filho, mas que ele deve ser responsabilizado pela morte do jovem. "Não se pode esquecer, repetir isso e sair impune. Depois de uma luta de 13 anos eles estão presos. Essa coisa do acidente é difícil porque tem uma coisa que é verdade, eu acredito de fato nisso, eu não acho que esse rapaz tenha saído de casa com o intuito de atropelar o meu filho, acho que ele foi completamente irresponsável e ele tem que pagar por isso, porque o túnel estava fechado para manutenção e ele fez um 'pega' num lugar que não deveria fazer".