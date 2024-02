Modelo conta reação do pai após desfilar com look ousado de fita isolante

A modelo norte-americana Savannah Suarez contou qual foi a reação do pai após desfilar com look ousado de fita isolante.

O que aconteceu

Savannah foi uma das modelos a desfilar na Semana de Moda de Nova York, nos EUA, com um look que chamou atenção. Ela subiu na passarela no dia 11 deste mês para o designer Joel Alvarez, que é conhecido O Rei da Fita. Ele já atraiu olhares em outras edições do evento de moda em razão das propostas ousadas. As modelos desfilam apenas com fitas isolantes e com pouca fita colada ao corpo.

A modelo, então, falou como foi fazer parte do Tape Project, que surgiu em 2018, e a conversa que teve com os pais. "Meu pai tinha visto um dos artigos que saiu sobre [o desfile de fitas na] Miami Swim Week há alguns anos. Ele enviou o link para mim e disse: 'Se você tivesse essa oportunidade, você faria isso?'".