Preta Gil e Luiza Possi são primas? Entenda árvore genealógica

O Brasil chocado descobrindo que Luiza Possi e Preta Gil são primas #TheMaskedSingerBr

-- Sabrina Sato (@SabrinaSato) February 18, 2024

Luiza Possi já havia falado sobre o parentesco com Preta — e Patrícia Pillar — no podcast Desculpa Alguma Coisa, de Universa. "O que pouca gente sabe. E elas também são primas entre elas. Meu pai era primo da mãe da Preta e primo da Patrícia. Ela é minha prima de segundo grau."

No ano passado, ela defendeu a prima durante o Splash Show e criticou o ex-marido dela, Rodrigo Godoy — na época, ele estava cotado para entrar em A Fazenda (Record). "Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!"