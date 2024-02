Nudez, sexo, look ousado: os momentos controversos de Kanye West e a mulher

O cantor Kanye West, 46, e a mulher, a arquiteta Bianca Censori, 29, acumulam momentos controversos.

O que aconteceu

O rapper compartilhou imagens da mulher com os seios à mostra, no Instagram, na semana passada. O músico foi criticado e apagou a publicação. O casal, no entanto, já protagonizou momentos polêmicos.

No dia 20 de janeiro, West publicou uma série de fotos de Bianca posando com um look ousado enquanto cozinhava. Ela aparece de costas, com um body fio-dental e uma máscara preta.