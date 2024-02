Carol Celico recorda bulimia logo após divórcio de Kaká: 'Difícil aceitar'

Carol Celico disse que enfrentou distúrbios alimentares após se divorciar do ex-jogador Kaká.

O que aconteceu

Nas redes sociais, um questionou se a modelo já havia enfrentado algum tipo de mal relacionado à alimentação, o que ela confirma. "Já tive bulimia logo depois da separação. Foi difícil aceitar. Mas logo fui para a terapia, tratei rápido e não foi algo muito longo. Cerca de três, seis meses. Percebi a ligação do emoção com alimentação de forma intensa", explica.

Ela ainda listou as principais dificuldades da sua vida: divórcio, morte do pai e saída da igreja. "Prefiro falar que não tenho religião. Mas como as pessoas insistem para nos colocar em setores de julgamentos... Digo que sou cristã, nascida e criada na igreja católica. Experimentei intensamente a evangélica por sete anos, dos 15 aos 21. Hoje, não frequento nenhuma igreja", comenta.