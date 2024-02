Elenco do BBB 24 banaliza demais o termo 'gatilho', opina Yas Fiorelo

Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar Davi, 21, dentro do BBB 24 (Globo). A cantora reclamou o baiano ter dito a Yasmin Brunet, 35, que ela poderia se prejudicar com o público por andar com as pessoas do quarto Gnomo, acrescentado que a visão externa é um 'gatilho' para todos na casa.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou Wanessa pelo uso irresponsável do termo 'gatilho' - nesta e em outras ocasiões. "Só para pontuar: chega de esvaziar o termo 'gatilho'! Tudo para esse povo é gatilho! Parece que essa galera ainda não entendeu o que gatilho significa, por tudo é gatilho - e, se tudo é gatilho, nada é gatilho."