Casado com 6 mulheres, Arthur O Urso é pedido em casamento em outdoor

Arthur O Urso foi surpreendido por um novo pedido de casamento. O influencer já vive um relacionamento com seis mulheres.

O que aconteceu

O influenciador digital deu de cara com um outdoor com os dizeres "Casa Comigo, Arthur Urso". "Eu realmente não esperava por isso e fiquei chocado quando vi o outdoor. Não imaginava que alguém fosse me pedir em casamento dessa maneira tão única. Estou surpreso e honrado", disse.

Arthur O Urso se declara para as seis esposas, mas fala que ainda tem espaço para um novo romance. "Amo todas as minhas esposas de maneira única e especial, vamos ver como isso se desenvolve. Estou aberto a novas possibilidades", garante.