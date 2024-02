Alec Baldwin se declara inocente por morte de diretora no set de 'Rust'

Morte no Set

A diretor de fotografia Halyna Hutchins foi morta com um tiro disparado por Baldwin no set de filmagem do filme "Rust", em outubro de 2021. O diretor Joel Souza também se feriu na ocasião, mas se recuperou sem sequelas.

Baldwin disse na época que puxou o martelo da arma antes de disparar, mas não puxou o gatilho. "Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu, mas sei que não sou eu. Eu poderia ter me matado se pensasse que era o responsável, e não digo isso levianamente", afirmou em entrevista posterior.

Um teste forense independente concluiu que Baldwin teria que puxar o gatilho do revólver para que ele disparasse o projétil real que atingiu Hutchins no peito e a matou, apesar das alegações do ator de que isso não ocorreu.