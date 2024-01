Kéfera rebate críticas sobre corpo e reduz treinos: 'Virei uma geladeira'

A influenciadora celebrou a evolução do corpo e reforçou que não faz o uso de hormônios para ter resultados. Ela mostrou um áudio do professor e lamentou, em tom de brincadeira, a pausa dos treinos dos músculos superiores. Na gravação, o profissional elogiava a boa resposta do corpo de Kéfera aos exercícios, mas apontou que ela deveria focar mais no treino das pernas.