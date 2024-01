Grávida, Fê Paes Leme desabafa sobre críticas ao seu corpo: 'Assustada'

Fernanda Paes Leme, 40, que está grávida de sua primeira filha, desabafou sobre as críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo.

O que aconteceu

No Instagram, a apresentadora repercutiu um trecho de sua entrevista com Thaila Ayala que foi ao ar ontem.

No vídeo, publicado no perfil da emissora, as duas relembram uma história divertida, porém, nos comentários, a atriz recebeu muitas críticas. "Meu Deus, como envelheceu", disse uma; "Caramba, o tempo passa para todo mundo", ironizou outro. "Precisa se cuidar mais", comentou outra.