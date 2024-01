Astro de 'Breaking Bad' descobre ser primo do rei Charles 3º; veja

Bob Odenkirk, 61, descobriu que é parente do rei Charles 3º, 75. Confira a reação do intérprete de Saul de "Breaking Bad" com a notícia.

O que aconteceu

O artista descobriu ser primo de 11º grau do rei Charles 3º. A revelação foi feita no programa "Finding Your Roots", que faz árvores genealógicas dos famosos.

No programa, disse desacreditar da monarquia. "[Isso faz com que me sinta] como parte de uma história da qual eu não achava que fazia parte. Mas eu sou americano, não sou monarquista. Não acredito nisso [monarquia]", apontou.