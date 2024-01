'Dormi psicólogo e acordei carnavalesco', diz Milton Cunha sobre carreira

"Aí eu dormi psicólogo e acordei carnavalesco da Beija-Flor. Eu estava com sorte, mas estava preparadíssimo. Então quando o bonde passou, eu me joguei", contou.

Sucesso em documentário sobre jogo do bicho e nova geração das escolas:

O carnavalesco também contou como foi participar de "Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho", série documental do Globoplay que mostra os bastidores do jogo do bicho e a relação com o Carnaval carioca. Perguntado se precisou pedir permissão para falar à série, Milton revelou como foi a experiência.

"Fui no Anísio, no Guimarães, e perguntei se podia fazer", contou. "Mas onde é que eu entro nisso? Porque eu só sei de glamour, só sei a loucura, vou falar o que eu vi. Fui falando essas loucuras, mas eu não enxergava onde que encaixava no treco do crime, da luta".

Milton também destacou a relação de carinho que as escolas de samba têm com os grandes nomes do jogo do bicho.