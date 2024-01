Vera Viel exibe silhueta definida em foto com Rodrigo Faro e recebe elogios

Vera Viel, 48, postou foto ao lado do marido, Rodrigo Faro, 50, durante as férias na Disney, e chamou a atenção pela cinturinha.

O que aconteceu

No clique, Viel e Faro surgem no Magic Kingdon, parque temático com atrações clássicas da Disney. A famosa usou um penteado que lembra a Minnie e um top que evidenciou sua silhueta definida. Na legenda, ela colocou apenas um emoji de coração.

"Corpo bonito. Isso sim é uma mulher linda, sem aqueles exageros de músculos", disse uma seguidora. "Maravilhosa e dona de uma beleza natural", escreveu outra. "Isso que é uma vida feliz. Lindos", observou um terceiro. "São lindos os dois, carinhosos e maravilhosos", escreveu outro, em elogio ao casal.