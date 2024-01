'Ilha da pedofilia', 'avião das lolitas': o que mostram docs sobre Epstein

Epstein contratava as garotas para fazer massagens e abusava sexualmente delas. Nos depoimentos, muitas delas contam que foram convidadas por amigas para a casa de Epstein com a promessa de ganhar US$ 200 por massagem e foram surpreendidas com ordens para tirar a roupa e abusos de todo tipo. Outras estavam estudando para serem massagistas e eram abusadas após serem contratadas para o serviço. Essas jovens geralmente tinham um histórico de vulnerabilidade: já haviam sido abusadas na infância, eram pobres ou sofriam maus-tratos. Elas recebiam ofertas de ajuda financeira, apoio nos estudos ou na carreira para continuar "atendendo" a Epstein e Maxwell.

O bilionário se aproximou de Lex Wexner, dono de marcas como Victoria's Secret, e Jean-Luc Brunel, olheiro e agente, para se aproximar de modelos. Segundo o documentário, Jean-Luc chegou a enganar e levar jovens do leste europeu que queriam ser modelos e não falavam inglês para a ilha de Epstein. Lá, elas eram abusadas e obrigadas a fazer orgias. Segundo Virginia Giuffre, uma das vítimas, Epstein disse para ela se comunicar com as estrangeiras por meio de mímicas durante os abusos.

Entre outros imóveis grandiosos, Epstein comprou uma ilha no Caribe para onde levava as jovens e recebia visitas de amigos influentes — o avião usado nas viagens ganhou o apelido de "Lolita Express". A ilha Little St. James, chamada pelo dono de "Little St. Jeff" e pelos locais de "ilha dos pedófilos", dava privacidade para Epstein e seus amigos praticarem os abusos e impedia que as jovens fugissem. Segundo as vítimas, "acontecia de tudo" no lugar, que contava com cerca de 70 funcionários ao dispor do criminoso. O luxuoso Boeing 727 usado nas viagens ganhou o apelido inspirado no livro "Lolita", de Vladimir Nabokov, sobre um homem de meia-idade que fica obcecado e abusa sexualmente da enteada de 12 anos. O documentário mostra imagens dos imóveis e do avião de Epstein.

Virginia Giuffre afirma que foi traficada por Epstein para outras pessoas, como o príncipe Andrew, irmão do rei Charles 3º. Epstein teria enviado a jovem para outros homens e pedido que ela descrevesse as relações com eles. Um desses homens seria o príncipe Andrew, com quem Virginia foi fotografada aos 17 anos na casa de Ghislaine em Londres. Virginia afirma que fez sexo com o príncipe Andrew em três ocasiões e que ele chegou a compará-la com uma de suas filhas, então adolescentes. Andrew nega todas as acusações e chegou a um acordo extrajudicial com Giuffre.

Quanto mais eu tentava resistir, mais ele se divertia. Chauntae Davies, uma das vítimas de Jeffrey Epstein, relatando um abuso que sofreu na ilha Little St. James