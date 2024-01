Enquete UOL BBB 24: Parcial indica sister eliminada no 4º Paredão

O que diz a enquete

Raquele não corre perigo de eliminação. A sister segura a primeira colocação com 36,29% dos votos.

Nizam também segue se salvando da berlinda. Com 34,68% dos votos, o brother aparece em segundo lugar.

Pitel deve ser a eliminada no quarto Paredão do BBB 24. Sem reagir, a sister conta com 29,03% da preferência do público.

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

