Mari Gonzalez revela destino de mansão após término com Jonas Sulzbach

Mari Gonzalez falou, em entrevista à Quem, o que vai acontecer com a mansão que estava construindo com Jonas Sulzbach, antes do término.

O que aconteceu?

Mari e Jonas estavam juntos há quase 8 anos. Em outubro, a ex-BBB, disse que os dois estavam vivendo uma fase mais "individual".

A obra continua: "A gente ainda está construindo e está ficando linda. A obra atrasou, era para entregarem perto do Natal do ano passado. Mas é obra sendo obra".