Trégua entre Graciele e Wanessa? As novidades da briga na família Camargo

Igor Camargo defendeu a mulher no comentário do pai. Após Zezé se referir a Amabylle de "menina que vive com meu filho", Igor rebateu: "Uma correção, é minha mulher, que está comigo há 15 anos. Não é a menina que vive comigo".

Graciele declarou torcida para Wanessa no BBB 24. Após a cantora ser confirmada no reality show na última sexta (5), a madrasta publicou "Estamos com você" nas redes socias.

Como a briga começou

Amabylle Eiroa acusou Graciele, mulher de Zezé, de ter criado um perfil falso para difamar pessoas da família Camargo. A conta, de nome "prisciladantas568", falou mal Camila (filha de Zezé), Zilu (ex-mulher de Zezé) e Wanessa, afirmando, inclusive, que a cantora teria encontrado com Dado Dolabella ainda casada.

Em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV), Graciele admitiu ter criado um perfil falso, mas negou ter feito comentários sobre os familiares. "Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender", disse, acrescentando que pessoas de sua equipe tinham a senha do perfil.

Após rumores de que Wanessa processaria a madrasta, Igor disse que a irmã foi "convencida" por Zezé a não processar Graciele. "A Wanessa era a primeira a querer saber quem difamou ela com a mentira. O que ocorre é que meu pai convenceu ela a dar para trás para não respingar nele", disse Igor ao Fofocalizando (SBT). Igor foi demitido por Zezé após as acusações.