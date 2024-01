BBB 24: Vista como rival por anos, Sandy demonstra apoio a Wanessa

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

'Rivalidade falsa'. Sandy gravou uma música com Wanessa em 2022. Ao Fantástico, ela explicou a origem da faixa "Leve". "Quando fiz essa música, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E, quando mostrei, ela se emocionou tanto, falou: 'Nossa, vamos quebrar essa imagem que as pessoas têm antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram'", disse.

Amizade foi construída durante os anos. Wanessa explicou ao gshow que a amizade entre ela e Sandy teve muitas convergências. "A gente foi construindo uma amizade ao longo dos anos, principalmente depois da nossa maternidade, e foi se aproximando", disse.

'Agora eu posso gostar das duas'. Mesmo em uma época que não existiam redes sociais, os fãs embarcaram na narrativa e se dividiam entre as cantoras, como se não pudessem curtir ambos os trabalhos. "O mais legal foi ver que os fãs, que também entravam nessa pilha, quando viram a gente fazendo esse movimento [de se aproximar] se libertaram também. Agora eu posso gostar das duas!", comentou Wanessa a Splash em 2022.