Barbie e filme de Martin Scorsese são favoritos do público no Globo de Ouro

O que diz o estudo

"Barbie", de Greta Gerwig, é o mais popular entre os indicados a Melhor Filme de Comédia ou Musical, com 3,9 milhões de pageviews. O longa supera títulos como "Pobres Criaturas" e "Air: A História Por Trás do Logo".

"Assassinos da Lua das Flores" desponta como o favorito do público na categoria de Melhor Filme de Drama, com 3 milhões de pageviews. O mesmo vale para Martin Scorsese, que lidera a preferência para levar o prêmio de Melhor Diretor com 2,4 milhões.

Bradley Cooper, por "Maestro", e Matt Damon, de "Air: A História Por Trás do Logo", têm o favoritismo nas categorias de atuações masculinas. O primeiro lidera em Melhor Ator com 1,9 milhão de pageviews, enquanto o segundo conta com 407 mil pageviews em Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical.

Lily Gladstone, de "Assassinos da Lua das Flores", e Emma Stone, de "Pobres Criaturas", são as favoritas, respectivamente, para o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. A primeira tem 269 mil de pageviews, enquanto a segunda conta com 1,3 milhão.

Entre os prêmios televisivos, "The Crown" lidera na categoria de Melhor Série de Drama, enquanto "Ted Lasso" é o favorito para vencer em Melhor Série de Comédia ou Musical. Ambas têm respectivamente 1,8 milhão e 404 mil pageviews.