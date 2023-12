Tom Wilkinson, ator de 'Ou Tudo Ou Nada', morre aos 75 anos

A causa da morte não foi divulgada. "É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. Sua esposa e família estavam com ele. A família pede privacidade neste momento", diz o comunicado enviado a BBC.

Carreira

Nascido em Leeds, na Inglaterra, Wilkson se mudou para o Canadá e depois retornou para o país natal, quando morou na Cornualha. Começou a atuar aos 18 anos.

Ganhou um Bafta por "Ou Tudo Ou Nada", e reprisou o papel de Gerald quando uma série do Disney+ revisitou os personagens 26 anos depois. O artista também ganhou um Emmy por interpretar Benjamin Franklin na minissérie "John Adams".

Ele recebeu duas indicações ao Oscar, por "Conduta de Risco" e "Entre Quatro Paredes". Além de seis indicações ao Bafta, Wilkinson recebeu uma indicação ao Emmy por dar vida a Joe, pai de John F. Kennedy, em "The Kennedys".

Também ficou conhecido pelo trabalho em produções como "Batman Begins", "O Patriota", "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças", "O Homem que Mudou o Mundo", "Black Knight", "Operação Valquíria", "O Cavaleiro Solitário" e "Negação".