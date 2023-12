Machismo, pressão estética e brigas: Juju Salimeni 'critica' Pânico

A ex-panicat diz que o humor do Pânico não caberia mais atualmente, mas era aceitável na época da transmissão. "As coisas mudaram muito, muito, muito. Os limites são outros. Mas, na época, era normal, divertido, as pessoas gostavam, riam. [...] Era o que o povo gostava e dava audiência. Foi bom para aquela época e ponto."

Juju conta que as panicats eram cobradas pela produção do programa e cobravam de si mesmas um padrão estético. "Pessoas falavam para a gente: 'Você está inchada. Você está com uma espinha'. Só que cada uma lidava de uma forma. Algumas meninas ficavam mal, choravam. Eu sempre fui mais 'brutona', não me importava. [...] Era uma época muito machista. [...] O machismo era absurdo. [...] Não era só ali no Pânico, mas no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E todo mundo assistia e via como era."

A influenciadora enfrentou ansiedade e depressão na época, mas por não ser um assunto muito debatido, não compartilhou a doença com os colegas. "Eles não chegaram a saber que eu estava com algum tipo de problema. Por isso, não recebi apoio, porque eu não expus para ninguém. Era um assunto muito pessoal."

Ela diz que se arrepende de ter brigado com Nicole Bahls, o que culminou com sua saída do programa. "Tenho certeza que ela se arrepende de coisas que ela falou, assim como eu também. Hoje, eu como mulher e ela também, a gente chamaria a outra e conversaria. [...] Mas não tivemos maturidade e não teve pessoas dispostas a ajudar. A nossa briga foi muito inflamada, eles usaram isso para aumentar a audiência. E é uma pena, porque as duas eram muito importantes ali. Fiquei muito triste, porque eu amava trabalhar lá, não queria sair."

Juju diz que sofria "assédio ao contrário" nos bastidores

Salimeni afirma que nunca viu episódios de assédio sexual ou moral por trás das câmeras do Pânico, apesar das denúncias de outras panicats. "Trocou tanto o elenco quanto a produção, mudou tudo. [...] Eu acredito no que elas falaram. Se elas passaram por isso, provavelmente deve ter acontecido. Mas eu e as meninas com quem trabalhei, a gente nunca passou por nada disso."