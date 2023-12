PC Siqueira enfrentou depressão e ficou triste por 'sair da mídia', diz tia

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Ex-namorada acionou a polícia. Em conversa com Splash, o síndico responsável pelo condomínio afirmou que chegou ao local após as autoridades. PC Siqueira morava no prédio há quatro anos.

Tia conversou com amiga de PC Siqueira antes de suicídio ser confirmado. "Fiz contato com uma amiga do Rio de Janeiro. Ela disse que a Maria (ex-namorada) ligou para ela. Não sabia se eles estavam brigando, ou o que estava acontecendo. Essa amiga ligou para mim, perguntando se eu poderia vir aqui, mas eu não moro perto. Ela ficou de procurar um amigo para entender o que estava acontecendo. Após uma hora, o policial me ligou".

O que aconteceu

PC Siqueira se suicidou, segundo a polícia. Corpo do apresentador foi encontrado nesta quarta-feira (27) às 17h50 em seu apartamento. As autoridades concluíram a perícia no apartamento ainda na noite de ontem.

"A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro. No local, o Samu já confirmou o óbito. O caso foi registrado como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", diz a nota.