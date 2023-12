Desfalque na foto de Natal: quem é quem na briga entre Fiuk e Fábio Jr.

Como contou o colunista de Splash Lucas Pasin, Fiuk e Fábio Junior vivem uma crise no relacionamento familiar. O filho já não havia participado da festa de 70 anos do pai, em novembro. A ausência do ex-BBB tem sido notada pelos fãs. Segundo fontes, a chateação parte bem mais de Fiuk do que do pai.

Cristina Kartalian

Assim como Fiuk, Cristina Kartalian não está na foto deste Natal —mas pode ser um dos motivos do distanciamento entre pai e filho. Ela teve um problema de saúde em 2021 e sofreu com questões financeiras para pagar as contas hospitalares. Fábio Junior não ajudou a ex-mulher, e isso incomodou bastante Fiuk.

Artista plástica, ela foi casada com Fábio Junior entre 1986 e 1990. Além do cantor e ator, ela também teve outras duas filhas com o ex-marido: Tainá e Krizia Galvão —as duas estão no clique recente. A união dos dois aconteceu logo após o término de Fábio e Glória Pires, e esse foi o terceiro casamento do cantor.