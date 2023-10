'Ele sabe que foi ausente', diz Cleo sobre ter crescido longe de Fábio Jr

Cleo, 41, afirmou que seu pai, Fábio Jr, 69, não ficou chateado por ela ter dito em entrevista que ele foi ausente em sua vida, até porque o cantor "sabe que isso é verdade".

A atriz e cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast da Foquinha. Segundo contou, é "saco" ter que se pronunciar sobre isso, após ter sido criticada nas redes, "porque aconteceu o que aconteceu".

"Não posso ser silenciada porque as pessoas não gostam do que aconteceu. Foi uma coisa que eu vivi, que me doeu e que a gente já resolveu. Eu e meu pai, nós temos uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama", declarou.