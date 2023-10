Quem são as Barbies humanas que gastam fortunas para parecer boneca?

Brasileira de 27 anos, ela já passou por 26 cirurgias plásticas para ficar parecida com a Barbie. Só no nariz, foram cinco procedimentos para chegar no resultado desejado. Bárbara também fez lipoaspiração de pescoço, arqueamento as sobrancelhas, preenchimento de glúteos. A influenciadora afirma já ter gastado R$ 300 mil em sua transformação.

Alicia Amira

A sueca tem 33 anos e já desembolsou mais de R$ 600 mil para ficar igual a boneca mais conhecida do mundo. Entre os procedimentos cirúrgicos, está a a colocação de implantes extensores nos seios de 1,7 litro. Além de influenciadora, ela também é modelo de conteúdo adulto no OnlyFans, Na plataforma, ela se descreve como boneca sexual de plástico.