Botox anal, desarmonização: famosos se arrependem após mudanças estéticas

Depois de fazer esse procedimento eu me senti muito afetado na autoestima. Percebia isso em coisas como fazer selfie, fazer Stories no Instagram, gravar novos trabalhos... Não me sentia à vontade. Lucas Lucco

Lucas Lucco explica que nao gostou do resultao de harmonização facial Imagem: Reprodução/Instagram

"Não tenho mais salvação"

Manu Gavassi, 30, recorreu aos procedimentos estéticos de rinoplastia e prótese de silicone, mas se arrependeu da escolha após entender ter sido vítima de uma "sociedade com padrões doentios". "Operei o narizinho de meu Deus com 18 anos e fiz uma plástica de que me arrependo: ter colocado silicone. Eu me arrependo. Sabe quando você não está bem com você mesma, olha no espelho e fala: 'Meu Deus!'. Enlouquece e coloca isso na sua aparência. Eu já gostava do meu corpo do jeito que era. Não tinha necessidade nenhuma", disse ela, no Instagram, em 2019.

Ao podcast Quem Pode, Pod, a terceira colocada no BBB 20 (Globo) relatou que as cirurgias foram feitas para atender as cobranças pelo "corpo perfeito".