Mel Maia desmente suposto print vazado de seu Instagram

Após desmentir foto antiga publicada pelo cantor Dege, Mel Maia negou que tenha 'close friends' no seu perfil do Instagram. No twitter, um falso print viralizou.

"Por isso que falam pra eu não dar moral pra feio. Tanto gato que fiquei depois de terminar e logo quem eu peguei bêbada e nem lembrava vem explanar. Na próxima vez falem comigo que eu mesma vou mandar foto dos bonitos pra postar", dizia o suposto post, que seria sobre Dege.

Hoje, a artista usou seus Stories do Instagram para rebater o post falso: "Boa tarde! Não tenho close friends!!", e acrescentou um print da tela onde mostra a função do Instagram sem nenhum amigo adicionado.