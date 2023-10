Marido de Ana Paula Padrão sofre múltiplas lesões após acidente em assalto

Ele tá bem, mas tem muitos exames pra fazer. São as primeiras horas com a dor controlada... Vai ser uma recuperação difícil e longa, porque tem muita fratura, mas dentre as inúmeras possibilidades de final de história essa está muito boa pra gente.

Ana Paula Padrão

Splash entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e a CCR, que enviou a seguinte nota:

Ontem (22/10), às 18h52, a concessionária foi acionada para atender a uma ocorrência no km 197 da pista sentido São Paulo, em Arujá. Duas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP foram encaminhadas ao local, sendo uma delas de suporte avançado. O resgate da vítima exigiu o uso da técnica de salvamento em altura, que necessita de expertise e conhecimento para que seja realizada com segurança tanto para equipe como para vítima. Após estabilizada pelo médico da equipe da concessionária, a vítima foi encaminhada para um hospital de Arujá.

O serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP tem cerca de 260 profissionais para atender as duas rodovias - Via Dutra e Rio-Santos. Todos os colaboradores são capacitados e treinados para oferecer o melhor atendimento ao cliente. As viaturas contam com modernos equipamentos que aumentam as chances de sobrevida da vítima.