Empresário discreto: quem é marido de Ana Paula Padrão que sofreu acidente?

O que aconteceu?

Ana Paula Padrão deu detalhes do acidente: "Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição e, entre um pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de 7 metros de profundidade. Ele caiu nessa vala".

Em razão da profundidade da vala, Gustavo foi resgatado em uma ação de rapel da equipe de paramédicos e teve múltiplas fraturas detectadas após internação no Hospital Ipiranga, de Arujá — interior de São Paulo.

Ana Paula Padrão transferiu o marido para um hospital mais próximo de sua casa e fez questão de agradecer ao trabalho da CCR, Polícia Rodoviária Federal e equipe de paramédicos pelo trabalho ágil para salvar a vida de seu companheiro.