'Madoninho': Fã já subiu em palco do show da Madonna e foi a 19 shows dela

Conhecido como Madoninho por causa do amor por Madonna, José William, de Recife (PE), não mede esforços para homenagear a cantora americana. Ele, que é fã da artista desde criança, está prestes a assistir ao 20° show da Rainha do Pop neste sábado nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas antes disso já viveu muita coisa com sua ídola.

O carioca foi o primeiro brasileiro a subir no palco e dançar com a artista em um show na Itália, em 2015. Além disso, ele já assistiu a 19 shows dela entre turnês no Brasil e na Europa, tem um bar em homenagem à artista em sua cidade e as mesmas tatuagens dela —mas no lugar do nome dos filhos dela, ele tem o nome da mãe e da vó.

O Madoninho House, localizado no bairro Casa Amarela, em Recife, é uma espécie de museu da paixão de José William por Madonna. Com decoração em referência à carreira da artista e feita por uma coleção do empreendedor, o pub foi inaugurado no aniversário de 60 anos de Madonna, em 2018.