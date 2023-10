Sheila Mello fez sequência de cirurgias plásticas: 'Queria fazer tudo'

Mello pensava em fazer todos os procedimentos estéticos que fossem possíveis: "Queria fazer tudo o que tivesse ao meu alcance".

Ela prometeu para a mãe que não faria mais nenhum procedimento: "Ao longo desse caminho coloquei mais um peito, e um peito maior e um menor e um menor e, agora com 45 anos, eu prometi para minha mãe que não faria mais nenhuma operação".

A promessa não durou muito: "Aí um dia eu percebi um carocinho crescendo na minha barriga, fui no médico e no exame clínico ele viu que eu estava com duas hérnias e teria que operar. Bom, já que estarei operando, por que não aproveitar para resolver coisas que estavam me incomodando? Uma flacidez na barriga e também nas costas".