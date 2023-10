'Luiza do Canadá': como jovem virou meme por causa de comercial de TV

A paraibana Luiza Rabello viu a vida se transformar por causa de um comercial, em 2012, enquanto estava no Canadá. Era uma quinta-feira pela manhã quando a estudante, que à época tinha 17 anos, abriu o Twitter e se deparou com milhares de citações ao próprio nome.

O motivo? O pai da jovem, Geraldo, e parte da família haviam acabado de estrelar o comercial de um novo empreendimento imobiliário de luxo na Paraíba. Na propaganda, Gerardo falava do condomínio e dizia: "Por isso fiz questão de reunir minha família, menos a Luiza, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento."



Foi o suficiente para a propaganda virar um fenômeno nas redes sociais e antecipar a volta da estudante do intercâmbio para aproveitar os momentos de fama. "Eu não entendia nada, fiquei com muita raiva na hora! Não queria voltar ao Brasil. Fiquei impactada com tudo que estava acontecendo. De repente, todos os meios de comunicação estavam atrás de mim", contou Luiza, em conversa com o UOL, em 2017.

Passado o impacto, porém, ela entrou na brincadeira que acabou virando negócio. A jovem estrelou comerciais, participou de programas de televisão, deu diversas entrevistas e ganhou seguidores nas redes sociais.