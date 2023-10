Sem arrependimentos pela exposição, Xuxa faz balanço de 2023: 'Crescimento'

Apesar de toda exposição ao longo do ano com o lançamento de "Xuxa, o Documentário" no Globoplay, seu navio e muita comemoração, a rainha dos baixinhos não se arrepende de ter se mostrado demais:

"Acho que os arrependimentos eu já falei até no documentário que foi eu falar demais, acreditar demais nas pessoas, confiar demais nas pessoas erradas. Isso eu já deixei claro. Mas foi falta de maturidade, falta de experiência. E eu acho que isso deixei claro também. Mas não chega a ser arrependimento do que eu vi, não. E sim de arrependimento do que eu fiz, que foi realmente confiar demais em quem não deveria."

