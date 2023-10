Carmo sobre saída da Globo: 'Não dá pra esperar ser chamado para projeto'

"Eu detesto a pessoa que diz que é católica e no final do ano vai pular as ondinhas no mar ou vai jogar búzios. Misturou tudo. Ou a pessoa que diz que é católica e vai jogar tarot ou a pessoa que bota o sal atrás da porta. Reza isso e acredita em todos os santos. Você quer subir numa montanha, você tem que escolher o caminho. Você é um cara interesseiro. Não sabe para que santo você reza"

Ele ainda ressalta que não pode ser católico e budista. "Uma prática vai completamente contra a outra. Você não pode, às vezes. Eu sou praticante budista há 25 anos e as pessoas perguntam 'budismo é uma filosofia mais do que uma religião. Então você pode ser budista e católico?'. Não pode, porque na prática católica existe a função dos deuses, do ser onipotente, onipresente e no budismo diz que o Deus é você, que o Deus está na natureza".