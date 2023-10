'Namorado' de Anitta em clipe, Damiano já cantou no Rock in Rio e posou nu

Ele contou ter sentido medo de morrer durante as gravações do clipe "The Loneliest", single lançado no ano passado. "Como vocês veem no vídeo, algumas cenas foram feitas embaixo d'água. Tivemos momentos não fáceis enquanto gravávamos aquela parte. Para ficar embaixo [d'água], colocaram pesos em mim, mas nos primeiros dois ou três takes, exageraram nesses pesos e realmente achei que ia morrer. Eu juro para vocês que pensei nisso", disse ele.

Måneskin se apresentou no quarto dia do Rock in Rio 2022 Imagem: Zô Guimarães/UOL

O cantor é famoso por ter mais de 30 tatuagens. Algumas das mais notáveis incluem "Il ballo della vita" (a dança da vida) entre o pescoço e o peito, uma rosa com a palavra mãe, o rosto de Jesus Cristo, e a frase "Do boys don't cry" (com o "don't" riscado).

Damiano David gosta de ousar nas redes Imagem: Reprodução/Instagram

Também chama atenção por posar nu nas redes sociais. Já publicou fotos totalmente sem roupa, cobrindo as partes íntimas com um emoji de coração.