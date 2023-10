Anitta divulga novas cenas quentes com Damiano Davi, vocalista do Måneskin

Anitta, 30, compartilhou no Instagram novas cenas quentes com Damiano David, o vocalista do Måneskin. A brasileira e o italiano aparecem no clipe de 'Mil Veces', que será lançado esta semana.

Quem é Damiano? Ele já cantou no Rock in Rio e adora posar nu

Ambos se beijam, se abraçam e deslizam as mãos sobre o corpo um do outro. Anteriormente, a cantora fez uma enquete em sua rede social perguntando se os fãs queriam mais fotos do clipe. Ela compartilhou uma imagem só dela e depois um com Damiano.