Paulo André é processado por exposição indevida de mulher no Instagram

Paulo André é réu de um processo por expor, sem autorização, o rosto de uma funcionária de um hotel no qual o ex-BBB estava hospedado. Além do atleta, a mulher, que não quer se identificada, também incluiu na ação a moderadora do perfil Babados Capixaba por exposição no Instagram.

Procurados, nenhuma das partes se pronunciou até a publicação deste texto. A informação do processo contra o atleta foi publicada pela jornalista Fábia Oliveira e confirmada por Splash. O atleta é processado por dano moral.

O que aconteceu: