Pai anuncia álbum de Gabriel Diniz com uso da inteligência artificial

Após quatro anos da morte de Gabriel Diniz, o pai do cantor, Cizinato Diniz, anunciou um álbum do sertanejo com uso da inteligência artificial. Em 2019, o artista morreu vítima de um acidente aéreo, em Aracaju, no Sergipe.

O anúncio foi feito na conta oficial do Instagram do pai do sertanejo. De acordo com ele, o álbum tem previsão de lançamento para a próxima semana, no dia 18 de outubro.

"O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores. Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! Sim!", escreveu ele.