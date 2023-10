Ator de 'Avenida Brasil' deixa Israel após noivado em meio à guerra

O ator Ronny Kriwat, 36, relatou que conseguiu deixar Israel, ao lado da noiva, Tatiana Cukierkorn, em meio à guerra no país. "Voltando de Israel para o Brasil", escreveu o artista, na noite de segunda-feira (9), em publicação no Instagram.

Kriwat é judeu e estava em viagem com a companheira. Os dois ficaram noivos no deserto de Negev, no Sul de Israel, um dia antes do país sofrer ataques do grupo extremista Hamas. Eles estavam hospedados em um hotel na capital Tel Aviv.

Fotos postadas pelo casal nas redes sociais mostram o pedido de casamento em Mitzpe Ramon, mesma região onde aconteceu o conflito entre israelenses e palestinos no sábado (7). Nos stories, Kriwat compartilhou imagens em apoio a Israel.