Ator de 'Avenida Brasil' ficou noivo em Israel um dia antes de bombardeio

O ator e modelo Ronny Kriwat, 36, ficou noivo de Tatiana Cukierkorn no deserto de Negev, no Sul de Israel, um dia antes do país sofrer ataques do grupo extremista Hamas.

Kriwat é judeu e ele e a noiva permanecem no país, hospedados em um hotel na capital Tel Aviv. O ator participou da novela "Avenida Brasil" (2012), da TV Globo, no papel de DJ Tomás.

Fotos postadas pelo casal nas redes sociais mostram o pedido de casamento em Mitzpe Ramon, mesma região onde acontece o conflito entre israelenses e palestinos neste sábado (7). Nos stories, Kriwat compartilhou imagens em apoio a Israel.