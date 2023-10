Quem é 'sósia' de Gal Gadot que recebeu oferta de 100 camelos para se casar

"Fiz algumas campanhas durante um ano e mesmo somando todo esse período de trabalho, não chegava nem perto do valor que ganho em apenas um mês no Onlyfans. Faturei R$80 mil apenas com esse cosplay", declarou a jovem, em entrevista recente ao site da Band.

Gal Gadot. "Para ser sincera, eu nunca tinha me visto como uma sósia da Gal Gadot até os meus assinantes começarem a apontar as semelhanças físicas que nós temos. Uma curiosidade é que eles pedem para eu não usar maquiagem ou filtros porque assim os traços parecidos com os da atriz ficam mais aparentes", completou.

A modelo afirma que já recebeu uma proposta para namorar um assinante em troca de R$ 30 mil mensais. "Não aceitei. Não há quem pague minha liberdade", explicou a influenciadora, na mesma entrevista.

Giovanna abandonou a faculdade de administração, no Rio Grande do Sul, para viver em São Paulo. Ela, inclusive, garante que já comprou um imóvel na capital paulista. "Muitas me desencorajam. Diziam que eu não iria conseguir viver disso. Acho que provei o contrário."

A jovem também mantém um grupo no Telegram. Por lá, ela compartilha prévias de vídeos e fotos que serão publicados para os assinantes do OnlyFans e do Privacy. Há, inclusive, imagens de sexo de explícito. O grupo conta com mais de 3 mil inscritos.