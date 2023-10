Influencer fitness com nanismo filtra pretendentes: 'Não beijo qualquer um'

A influencer fitness Vithória Papel, 28, em entrevista ao jornal Extra:

Vithória explicou como evita a fetichização do corpo com nanismo: "Filtro muito bem com quem eu me envolvo. Quando vou em festa, vou para me divertir, tomar meus drinks e dançar com as minhas amigas. Escolho muito a dedo com quem vou me envolver, não beijo qualquer um. Não quero saber que aquele momento pode estar sendo usado para brincadeiras ou risos de um grupo de homens".