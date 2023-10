'Vovó' alemã que 'sacrificou' R$ 157 mil em tattoos faz sucesso no OnlyFans

Natural da cidade de Leipzig, no leste alemão, Kerstin trabalhou como taxista até se tornar influenciadora digital.

Hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, 190 mil no Instagram e acumula mais de 11 mil curtidas no OnlyFans, onde cobra US$ 9,99 (o equivalente a R$ 51 na cotação atual) pela assinatura mensal.

Kerstin fez sua primeira tatuagem dez anos atrás por estar insatisfeita com sua aparência. Após o primeiro desenho ela não parou mais e desde então desembolsou milhares em tatuagens.

Antes e depois das 'tatuagens' de Kerstin Tristan Imagem: Reprodução/Instagram

As centenas de fotos e vídeos de biquíni publicadas pela alemã mostram como sua autoestima melhorou: "Quando me olho no espelho, vejo um lindo vaso cheio de flores que devemos amar".