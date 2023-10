Mara Maravilha afirma que não tem mais 'ranço' de Xuxa

Maravilha também negou que tenha ficado "muito chateada" por não ser convidada para se apresentar no Criança Esperança ao lado de Xuxa, Angélica e Eliana na edição deste ano do evento.

"Não é verdade. Ô, Criança Esperança, Teleton, todos esses eventos que têm causas nobres, a gente tem que ver que o protagonismo é o resultado para ajudar as crianças... E não fui convidada, mas quem sabe um dia eu possa ser, possa estar lá cantando ou simplesmente pegando o telefone e doando, um espetáculo que eu respeito muito, muito bem feito", falou.

Mara Maravilha não foi convidada pela Globo para se apresentar com Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança, que aconteceu em agosto, e chegou a debochar nas redes sociais. Em tom de ironia, a famosa disse que sua ausência na atração foi mais comentada que o próprio reencontro do trio.

Em outra postagem, Mara acusou a Globo de apagar "mestiça com sangue indígena" ao não convidá-la para o evento. A emissora e as três apresentadoras não reagiram às provocações de Maravilha.