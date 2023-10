Filho de Fabiana Karla expõe assédio após corpo sarado e namorada reclama

Namorada diz que Samuel recebe nudes de homens e mulheres. "Ele estourou do nada, né? Aí foram muitas directs, nudes, tanto de mulher quanto de homens... É claro que isso vai mexer com o psicológico. Porque é um bombardeio. E a gente leva hate de graça. Estou me acostumando aos poucos. Mas no começo fique abalada, foi muita coisa na minha cabeça. Hoje em dia é mais tranquilo".

Simões explicou a Gabrielle que está "sujeito" a esse tipo de comportamento. "No começo ela questionou um pouco em alguns casos que são extremos, que passaram do limite. E expliquei que estou sujeito a esse tipo de comentário porque eu estou me predispondo à vida pública. Por mais que seja uma rede social, e a gente sabe que tem que ter limite, você não consegue controlar todo mundo".

Sem chances. "A gente vê junto, ri de algumas coisas, se incomoda com outras. Isso fala muito do caráter de quem manda e o meu em não esconder. A gente está vendo aí, ultimamente, tantos casos de 'exposed' e não temos isso. Não vai acontecer nada das mensagens, não dou confiança".