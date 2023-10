De shopping a jiu-jitsu: os 'rolês' de Rod Stewart em São Paulo

Na manhã de ontem, um novo passeio: Stewart conheceu o Shopping Iguatemi, onde fez compras.

Rod Stewart no Shopping Iguatemi Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Já à noite, ele se apresentou ao lado de Ivete no Allianz Parque, com o Legends In Concert, — a ideia é proporcionar uma série de encontros com ícones da música em todo o mundo.