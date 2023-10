Morte de Lady Di: os mistérios que rondam a tragédia

Segundo ele, o projeto incluía o uso de um forte flash de luz e um túnel. O britânico também sugeriu que o motorista Henri Paul poderia estar envolvido com o serviço secreto. Testemunhas que estavam no local do acidente disseram ter visto um forte flash de luz no momento da colisão.

No entanto, não há nenhuma evidência além do depoimento do espião de que Henri Paul estava envolvido com o MI6. As contas bancárias de Henri Paul também foram investigadas pela Polícia Metropolitana de Londres.

O motorista tinha 170 mil euros distribuídos em quinze contas bancárias, valor incompatível com seu salário. Ele também carregava dinheiro no momento do acidente.

Porém, sua família atribuiu a quantia a gorjetas generosas que Paul recebia dos hóspedes do Ritz Hotel, onde trabalhava na área de segurança. A polícia também não conseguiu provar que o dinheiro tinha alguma relação com o acidente ou foi obtido de forma indevida.

Bilhete misterioso

A princesa Diana teria conseguido prever que estaria num acidente de carro dois anos antes de sua morte, segundo um bilhete.