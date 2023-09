Luize Altenhofen posta foto totalmente nua: 'Liberdade de expressão'

Luize Altenhofen, 44, aproveitou a quinta (28) para postar foto totalmente nua que fez para uma revista masculina em 2006.

No Instagram, a apresentadora compartilhou o clique onde aparece pelada, deitada na areia. Com as pernas apoiadas em uma parede de pedras, a tatuagem na cintura da famosa fica à mostra.

Para a foto não ser denunciada na rede social, os seios da loira estão embaçados digitalmente. "Existem várias formas de se expressar e a fotografia é uma delas, aliás é minha preferida! A mulher é por natureza linda. Tempos do impresso e da liberdade de expressão", escreveu na legenda.