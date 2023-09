Reservada e parceira de Wilker em última novela: quem é a ex de Dalton Vigh

Camila estreou na TV em "Amor a Vida" (2013) e contou com a ajuda do então marido para ensaiar. Na novela de Walcyr Carrasco, ela interpretava a médica Valéria Ferraz. "Quando preciso, ele [Dalton] sempre está disponível", disse ao Diário de S. Paulo à época.

A trama global foi a última do ator José Wilker, que faleceu em 2014. Ela esteve ao lado do ator em sua última cena em folhetins. Wilker viveu o médico Herbert, que terminou a novela com a personagem de Camila, após ser abandonado no altar por Edith (Bárbara Paz). "Foi realmente um privilégio. Foi um prazer mesmo", contou em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili.